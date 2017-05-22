Управляющий делами президента РФ заработал 21,9 млн рублей за прошлый год

Управляющий делами президента РФ Александр Колпаков заработал в прошлом году около 21,9 млн рублей. Это почти в четыре раза меньше, чем в 2015-м. Такие сведения опубликованы на сайте федерального органа исполнительной власти, сообщает ТАСС.
В 2015 году Колпаков заработал около 80 млн рублей.
В собственности управляющего делами по-прежнему два автомобиля — Mercedes и ГАЗ-21 (раритетная "Волга"), два жилых дома и две квартиры на территории России.
Супруга Колпакова задекларировала доход за прошлый год в размере 30,2 млн рублей. У нее есть автомобиль Porsche, а также мотоцикл Ducati.
Первый заместитель управляющего делами Николай Аброськин заработал в прошлом году 9 млн рублей, заместители Ольга Сергун и Павел Фрадков — 1,9 млн рублей и 3,96 млн рублей соответственно.
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