Управляющий делами президента РФ заработал 21,9 млн рублей за прошлый год

В 2015 году Колпаков заработал около 80 млн рублей.

В собственности управляющего делами по-прежнему два автомобиля — Mercedes и ГАЗ-21 (раритетная "Волга"), два жилых дома и две квартиры на территории России.

Супруга Колпакова задекларировала доход за прошлый год в размере 30,2 млн рублей. У нее есть автомобиль Porsche, а также мотоцикл Ducati.

Первый заместитель управляющего делами Николай Аброськин заработал в прошлом году 9 млн рублей, заместители Ольга Сергун и Павел Фрадков — 1,9 млн рублей и 3,96 млн рублей соответственно.