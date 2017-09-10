Ураган "Ирма" обрушил на столицу Кубы многометровые волны Мексиканского залива

Эпицентр урагана не подходил к Гаване ближе чем на 200 км, однако в двухмиллионном городе, расположенном на берегу Атлантического океана, весь день дул шквалистый ветер и шел довольно сильный дождь. Многие прибрежные районы оказались подтоплены. Во многих районах города нет электроэнергии, телефонная связь работает с перебоями. Аэропорт Гаваны закрыт до полудня 11 сентября. В воскресенье рейс "Аэрофлота" из Москвы в Гавану и обратно осуществляться не будет.

Жители и власти кубинской столицы за несколько дней до приближения "Ирмы" начали предпринимать серьезные меры предосторожности. Сотрудники коммунальных служб прочистили ливневую канализацию, обрезали ветки деревьев, закрыли листами фанеры стекла зданий на Малеконе и укрепили строения мешками с песком. Около 10 тыс. человек эвакуировали из прибрежных зон в безопасные места.

По словам метеорологов, в субботу вечером "Ирма" повернула на северо-запад и начала постепенно отдаляться от побережья Кубы. Ожидается, что в воскресенье утром по местному времени она достигнет южного побережья штата Флорида.

"Ирма" бушует в регионе Карибского бассейна с середины недели, сильно затронув Пуэрто-Рико, а также острова, находящиеся во владении Великобритании, Нидерландов и Франции. По последним данным, на Карибах в результате прохождения урагана погибли не менее 22 человек.