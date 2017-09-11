Ураган "Ирма" обрушился на Флориду.

Степень опасности снижена с четвертой до третьей категории. Скорость ветра в эпицентре событий составляет 200 км/ч.

В зоне стихийного бедствия находится около 30 млн человек, пишет Nation News. Власти эвакуировали 114 тысяч жителей во временные убежища (всего должны эвакуировать более шести млн человек). Наибольшему риску подвержен город Нейплс.

Эксперт по моделированию последствий стихийных бедствий Чак Уотсон заявил, что ущерб от урагана "Ирма" в американском штате Флорида может составить до $200 млрд, сообщает Bloomberg.

#hurricaneirma making her final stand in #miami @cnn @weatherchannel Публикация от Matthew Spuler (@matthew.spuler) Сен 10 2017 в 1:46 PDT

По его словам, ликвидация последствий урагана во Флориде может обойтись властям в $135 млрд, а с учётом различных экономических потерь, стоимость восстановления штата может составить $200 млрд, пишет achtungpartisanen.ru.

Ранее на Карибских островах жертвами урагана "Ирма" стали более 20 человек.

Флорида находится на юго-востоке Североамериканского континента и представляет из себя полуостров, омываемый Мексиканским заливом и Атлантическим океаном. В непосредственной близости от Флориды находятся Багамские острова, Куба и Доминиканские острова.

Незадолго до "Ирмы" на техасское побережье США обрушился мощнейший за последние 12 лет ураган "Харви". Стихия травмировала 10 человек, оставила без электричества 211 тысяч человек. Сумма ущерба может составить примерно один процент ВВП США, пишет ura.ru.

Климат Флориды один из самых благоприятных в Соединенных Штатах, не считая сезона ураганов, который наступает в конце лета и длится полгода.

Ранее Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщал, что максимальная скорость ветра в эпицентре "Ирмы" достигала 96,1 м/с.