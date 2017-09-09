Ураган "Ирма" усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. Об этом сообщил американский Национальный центр по наблюдению за ураганами. Скорость ветра в пределах "Ирмы" сейчас составляет около 71,5 м/с. Ураган находится вблизи северного побережья Кубы и двигается в северо-западном направлении со скоростью около 5,8 м/с, сообщает ТАСС.
По данным метеорологов, ураган грозит масштабными наводнениями. Синоптики отмечают, что за современную историю лишь три урагана пятой категории достигали побережья Флориды: "Эндрю" (1992 год), "Камилла" (1969 год) и безымянный ураган, обрушившийся на штат в 1935 году.
Губернатор Флориды Рик Скотт ввел режим чрезвычайной ситуации на территории всех 67 округов штата. Уже эвакуировали более 5 млн человек. Более 7 тысяч бойцов Национальной гвардии приведены в состояние готовности.
Все российские туристы, находившиеся на курортных островах Кайо-Коко и Кайо-Санта-Мария у северного побережья Кубы, эвакуированы и находятся в безопасности, сообщает ТАСС.
Уже сейчас специалисты подсчитали примерный ущерб от урагана "Ирма". Он составил примерно в 10 млрд долларов. Шторм разрушил дома и инфраструктуру, отмечают "Известия" со ссылкой на Bloomberg.
Ранее altapress.ru писал, что известная барнаульская культуристка Аурика Тыргалэ и её муж и тренер Николай Буянов оказались практически в эпицентре мощного урагана "Ирма".
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