Ураган "Ирма" усилился до максимальной пятой категории

По данным метеорологов, ураган грозит масштабными наводнениями. Синоптики отмечают, что за современную историю лишь три урагана пятой категории достигали побережья Флориды: "Эндрю" (1992 год), "Камилла" (1969 год) и безымянный ураган, обрушившийся на штат в 1935 году.

Губернатор Флориды Рик Скотт ввел режим чрезвычайной ситуации на территории всех 67 округов штата. Уже эвакуировали более 5 млн человек. Более 7 тысяч бойцов Национальной гвардии приведены в состояние готовности.

Все российские туристы, находившиеся на курортных островах Кайо-Коко и Кайо-Санта-Мария у северного побережья Кубы, эвакуированы и находятся в безопасности, сообщает ТАСС.



Уже сейчас специалисты подсчитали примерный ущерб от урагана "Ирма". Он составил примерно в 10 млрд долларов. Шторм разрушил дома и инфраструктуру, отмечают "Известия" со ссылкой на Bloomberg.

Ранее altapress.ru писал, что известная барнаульская культуристка Аурика Тыргалэ и её муж и тренер Николай Буянов оказались практически в эпицентре мощного урагана "Ирма".