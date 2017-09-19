Ураган "Мария" достиг максимальной категории мощности

Скорость ветра составляет 260 км/ч, а порывы превышают это значение, сообщает "Коммерсантъ".

#Maria made landfall on Dominica at 915 pm AST as a category 5 #hurricane with 160 mph (260 km/h) winds https://t.co/QSxq7VPr15? pic.twitter.com/3Z1Q95WYlM — NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) 19 сентября 2017 г.

Ранее ураган обрушился на островное государство Доминика в Карибском море и нанес серьезный урон дому премьер-министра Рузвельта Скеррита. Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения на американских Виргинских островах.

"Мария" из шторма превратилась в ураган в ночь с 17 на 18 сентября по московскому времени и продолжает усиливаться, пишут РИА Новости.

Стихия уже начала наносить разрушения. Премьер-министр островного государства Доминика написал в своем Facebook, что ураган сорвал крышу его дома, а само здание подтопило.

В Атлантическом океане недалеко от восточного побережья США также бушует ураган "Хосе", пишет Lenta.ru. Недавно в Атлантике бушевал ураган "Ирма".

Справка

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода — с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его эпицентре достигает 17,4 м/c. При скорости ветра 33 м/c и более шторм становится ураганом, пишет bfm.ru.

Факт

Шкала ураганов Саффира-Симпсона — шкала для измерения потенциального ущерба от ураганов, разработанная Гербертом Саффиром (1917—2007) и Робертом Симпсоном (1912—2014) в начале 1970-х годов. Используется начиная с сезона 1973 года. Она основывается на скорости ветра и включает оценку штормовых волн в каждой из 5 категорий.