УРАЛСИБ приступил к приему заявлений и выплате страхового возмещения вкладчикам "Межтопэнергобанка"

Банк УРАЛСИБ принимает заявления и выплачивает страховое возмещение вкладчикам ПАО "Межтопэнергобанк", фамилии которых начинаются на буквы "У–Я". В выплатах участвуют офисы Банка в Алтайском крае, Белгородской, Брянской, Владимирской, Кемеровской областях, Красноярском крае, Москве и Московской области (Жуковский), Нижегородской, Новосибирской, Омской областях, Пермском крае, Ростовской, Рязанской, Самарской областях, Санкт-Петербурге, Тамбовской, Тверской, Тюменской и Челябинской областях. Список уполномоченных офисов Банка УРАЛСИБ размещен на сайте Банка и сайте АСВ.

Заявления от вкладчиков ПАО "Межтопэнергобанк" будут приниматься с 03.08.2017 по 03.08.2018 (включительно). Выплата возмещения осуществляется в размере 100% суммы всех счетов (вкладов) физических лиц, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, за вычетом встречных требований к вкладчику, но не более 1,4 млн рублей.

Банк УРАЛСИБ предлагает вкладчикам, получающим страховое возмещение, обратить внимание на новый сезонный вклад Банка "Добрый день". Вклад может быть размещен на сроки 200 или 400 дней. Каждый срок разделен на четыре равных процентных периода по 50 и 100 дней соответственно. Для каждого процентного периода устанавливается отдельная процентная ставка. По истечении каждого периода ставка увеличивается. Минимальная сумма вклада 100 тысяч рублей.

Клиентам – индивидуальным предпринимателям для получения выплаты предлагается бесплатное открытие расчетного счета в рублях, а также бесплатное ведение счета в течение двух месяцев.

Официальное сообщение для вкладчиков ПАО "Межтопэнергобанк" о месте, времени, форме и порядке приема заявлений размещено на сайте АСВ (www.asv.org.ru), Банка УРАЛСИБ (www.uralsib.ru).