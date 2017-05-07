"Уральские авиалинии" открыли продажи субсидированных билетов из Барнаула в Крым

"Уральские авиалинии" открыли продажу субсидированных билетов на рейсы "Барнаул — Симферополь". Информация об этом появилась на сайте авиаперевозчика. Стоимость таких билетов туда-обратно со сборами выйдет примерно в 21 тысячу рублей, без льготы — около 28 тысяч рублей. Количество субсидированных билетов на рейсы ограничено, их всегда раскупают довольно быстро. Об этом altapress.ru сообщили в турфирме "Арго".
Первые полеты по субсидированным авиабилетам начнутся с 15 мая и завершатся 30 ноября. На данный момент "Уральские авиалинии"— это единственный авиаперевозчик, который продает льготные билеты в Крым с вылетом из Барнаула. На сайте авиакомпании сказано, что размер тарифа в одну сторону стоит 6250 рублей. С учетом сборов цена билета выше. Так, в июле перелет из Барнаула в Симферополь и обратно будет стоить около 21 тысячи рублей, а в августе цена станет выше примерно на 1 тысячу.
Рейсы "Уральских авиалиний" из Барнаула в Крым стоят два раза в неделю. Также один раз в неделю летают самолеты компании Nordwind Airlines (авиаперевозчик туроператора "Пегас туристик").
Купить субсидированные билеты могут граждане РФ в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины свыше 60 лет, а также инвалиды I группы любого возраста и их сопровождающие, люди, сопровождающие детей-инвалидов и инвалиды с детства II или III группы.
Оформить льготные билеты можно только в авиакассах. Для того, чтобы приобрести билет, необходимо предоставить копию первой страницы паспорта (для детей — свидетельство о рождении), а инвалидам — справки, подтверждающих право на участие в программе.
По словам директора турфирмы "Арго" Ирины Слесаревой, количество субсидированных билетов на рейсах ограничено, их раскупают довольно быстро и на месяцы вперед. К тому же, Крым продолжает пользоваться спросом у барнаульцев летом.
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