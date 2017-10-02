Уральский предводитель гусар решил соблазнить Поклонскую

По его словам, идею ему подкинул экс-банкир Владимир Фролов во время спора о том, как "остановить Поклонскую". В результате гусар принял этот "вызов". "Наташенька мне нравится, как женщина, очень давно, — написал он. — Самые нежные струны моей души поют, когда я вижу или слышу её".

Парень обязуется занять 100% времени и внимания депутата Госдумы. "Устроюсь работать её депутатским помощником, будем реально заниматься борьбой с коррупцией и контролем над расходами чиновников (в рабочее время), а в нерабочее Наташенька будет счастливой и удовлетворённой женщиной, — обещает Ярослав. — И я, наконец-то, буду при деле и при хорошей бабе".

Он считает, что вместе с ним жизнь Поклонской изменится. "Я очень ласковый, нежный, сексуально раскованный и заботливый мужик, — рекламирует себя гусар. — Со мной ты забудешь про Николая II. Его ведь всё равно уже не вернуть. Будь моей, душа моя! Так ВСЕМ будет лучше!".

Также парень обращается к своим подписчикам с просьбой "помочь сосвататься". Их реакция очень разная — от "А зачем её останавливать?" до "Господин ротмистр, офицеры Движения благословляют вас", пишет ura.ru.

26 октября в прокат выйдет фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда". В картине рассказывается о балерине Матильде Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Один из самых ярких противников фильма — экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская: она неоднократно просила Генпрокуратуру проверить "Матильду" на экстремизм и оскорбление чувств верующих.

У экс-прокурора Крыма появилось много последователей, православные активисты стали отправлять в кинотеатры письма с угрозами. 4 сентября свердловчанин Денис Мурашов въехал на автомобиле УАЗ в крыльцо кинотеатра "Космос" в Екатеринбурге, попытавшись взорвать его и устроив пожар, а спустя неделю у офиса адвоката Учителя в Москве православные радикалы подожгли две машины, оставив записку "За Матильду гореть". Поджигателей вскоре нашли, были задержан и их организатор — идеолог движения "Христианское государство" Александр Калинин.