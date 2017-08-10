Уральский школьник спас мужчину, у которого под водой отказало сердце

Мальчик гулял возле водоема, когда увидел что мужчина, купавшийся возле берега, начал вдруг тонуть. "Дядя Паша барахтался-барахтался и ушел под воду. Думал, он нырнул, смотрю, минуты две он не всплывает. Я разделся и нырнул за ним". В мутной воде на ощупь подросток нашел мужчину и вытащил его на берег. И пока супруга пострадавшего оказывала ему первую помощь, Никита вызвал скорую помощь.

Две недели после этого спасенный провел в больнице — оказалось, во время купания у него отказало сердце. "В жару решил искупаться, — рассказывает он, — но случился сердечный приступ, спасибо за спасение, вторая жизнь началась, теперь 20 июля буду второй день рождения отмечать".

"Главное управление МЧС России по Свердловской области представит мальчика к медали МЧС России "За спасение погибающих на водах", — сообщила руководитель пресс-службы регионального спасательного главка. Торжественное чествование юного героя состоится на областном этапе Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей "Созвездие мужества" в ноябре 2017 года.

Между тем сам Никита героем себя не считает. "Понимаю, если бы струсил — беды не миновать" — говорит подросток, пишет ura.ru.