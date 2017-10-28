Ургант сделал новую пародию на Собчак

Телеведущий также посмеялся над тем, как Собчак обвинила Дудя в сексизме после его высказываний о том, что большая часть россиян не будет голосовать за кандидата-женщину.

Ранее Иван Ургант снял пародию на предвыборный ролик Ксении Собчак, которая недавно о намерении баллотироваться в президенты.