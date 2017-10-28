Ургант сделал новую пародию на Собчак

Телеведущий Иван Ургант снял для своего вечернего шоу пародийный ролик на интервью Ксении Собчак видеоблогеру Юрию Дудю. Он высмеял несколько моментов интервью, в которых Собчак несколько раз апеллировала к тому, что она журналист и должна общаться с разными людьми, пишет РИА Новости.
Телеведущий также посмеялся над тем, как Собчак обвинила Дудя в сексизме после его высказываний о том, что большая часть россиян не будет голосовать за кандидата-женщину.
Ранее Иван Ургант снял пародию на предвыборный ролик Ксении Собчак, которая недавно о намерении баллотироваться в президенты.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.