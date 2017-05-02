Уровни воды в реках Алтайского края продолжают снижаться

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Жизнь

Уровни воды в реках Алтайского края продолжают падать. Лишь в некоторых районах отмечается повышение. За прошедшие сутки Обь у Барнаула опустилась на 5 см, а в Камне-на-Оби река превысила уровень подтопления на 7 см.

Обь в районе Речного вокзала в Барнауле. 21 апреля 2017.
Обь в районе Речного вокзала в Барнауле. 21 апреля 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.

Уровень воды в реках Алтайского края на 2 мая:

Обь

  • Барнаул: 516 см, -5 см за сутки. Уровень подтопления — 540 см;
  • Усть-Чарышская Пристань: 466 см, +5 см за сутки;
  • Камень-на-Оби: 687 см, +4 см за сутки. Уровень подтопления — 680 см.

Бия

  • Бийск: 308 см, -1 см за сутки;
  • Турочак: 338 см, +1 см за сутки.

Чумыш

  • Заринск: 473 см, -51 см за сутки;
  • Тальменка: 904 см, -4 см за сутки.

Чарыш

  • Чарышское: 15 см, -24 см за сутки;
  • свх. Чарышский: 422 см, -3 см за сутки.

Катунь

  • Сростки: 404 см, +10 см за сутки.
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