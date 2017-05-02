Уровни воды в реках Алтайского края продолжают снижаться

Уровни воды в реках Алтайского края продолжают падать. Лишь в некоторых районах отмечается повышение. За прошедшие сутки Обь у Барнаула опустилась на 5 см, а в Камне-на-Оби река превысила уровень подтопления на 7 см.

Уровень воды в реках Алтайского края на 2 мая: Обь Барнаул: 516 см, -5 см за сутки. Уровень подтопления — 540 см;

516 см, -5 см за сутки. Уровень подтопления — 540 см; Усть-Чарышская Пристань: 466 см, +5 см за сутки;

466 см, +5 см за сутки; Камень-на-Оби: 687 см, +4 см за сутки. Уровень подтопления — 680 см. Бия Бийск: 308 см, -1 см за сутки;

308 см, -1 см за сутки; Турочак: 338 см, +1 см за сутки. Чумыш Заринск: 473 см, -51 см за сутки;

473 см, -51 см за сутки; Тальменка: 904 см, -4 см за сутки. Чарыш Чарышское: 15 см, -24 см за сутки;

15 см, -24 см за сутки; свх. Чарышский: 422 см, -3 см за сутки. Катунь Сростки: 404 см, +10 см за сутки.