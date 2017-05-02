Уровни воды в реках Алтайского края продолжают снижаться

Уровни воды в реках Алтайского края продолжают падать. Лишь в некоторых районах отмечается повышение. За прошедшие сутки Обь у Барнаула опустилась на 5 см, а в Камне-на-Оби река превысила уровень подтопления на 7 см.
Уровень воды в реках Алтайского края на 2 мая:
Обь
- Барнаул: 516 см, -5 см за сутки. Уровень подтопления — 540 см;
- Усть-Чарышская Пристань: 466 см, +5 см за сутки;
- Камень-на-Оби: 687 см, +4 см за сутки. Уровень подтопления — 680 см.
Бия
- Бийск: 308 см, -1 см за сутки;
- Турочак: 338 см, +1 см за сутки.
Чумыш
- Заринск: 473 см, -51 см за сутки;
- Тальменка: 904 см, -4 см за сутки.
Чарыш
- Чарышское: 15 см, -24 см за сутки;
- свх. Чарышский: 422 см, -3 см за сутки.
Катунь
- Сростки: 404 см, +10 см за сутки.
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