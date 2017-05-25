Ущерб от глобальной вирусной атаки превысил миллиард долларов

Глобальная кибератака с использованием вируса WannaCry нанесла ущерб на 1 миллиард долларов.
Пострадали крупные организации по всему миру. Ущерб связан с потерей данных, снижением производительности, перебоями в работе, репутационными потерями и рядом других факторов.
Вирус-вымогатель WanaCrypt0r 2.0 (он же WannaCry) начал активно распространяться 12 мая. Хакерская программа шифрует информацию и требует выкуп, по разным данным, от 300 до 600 долларов. Предполагается, что создатели WannaCry взяли за основу вредоносную программу АНБ США Eternal Blue.
13 мая сообщалось, что распространение вируса-вымогателя удалось приостановить случайно. При этом программисты предупредили, что если хакеры изменят код, вредоносное ПО вновь заработает, пишет Lenta.ru.
Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов рассказал, что WannaCry не нанес серьезного ущерба объектам критически важной информационной инфраструктуры страны. По его словам, критических последствий удалось избежать благодаря государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации.
По информации западных СМИ, за атакой могут стоять не только злоумышленники. В разное время утверждалось о возможной причастности России или КНДР.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.