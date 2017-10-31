Успеть за 90 секунд

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27 октября Барнаульская водяная компания подвела итоги конкурса профессионального мастерства среди экипажей службы доставки. Конкурс “Лучший по профессии” в компании проводится ежегодно вот уже 7 лет. В рамках конкурса определяется самый умелый водитель-экспедитор, который соблюдает ПДД, одинаково вежлив с клиентами и другими участниками дорожного движения.

Успеть за 90 секунд.
Успеть за 90 секунд. Фото: ООО "Барнаульская водяная компания".

Конкурсанты прошли несколько этапов - решали тесты по правилам дорожного движения, демонстрировали навыки езды в сложных ситуациях и мастерство общения с клиентами. В итоге лучшими из лучших в службе доставки “Легенды” стали:

  • 1 место - Копытин Василий Георгиевич
  • 2 место - Сидякин Роман Владимирович
  • 3 место - Егошин Иван Николаевич

Благодаря работе таких парней клиенты Барнаульской водяной компании получают полезную воду “Легенда жизни” точно в срок.

Среднее время обслуживания всего 90 секунд! За это время водитель-экспедитор успевает отбить чек и установить бутыль. При этом сотрудник доставки пользуется перчатками и надевает бахилы, убирает за собой мусор, отвечает на вопросы. Фирменная одежда и вежливость - визитная карточка сотрудников доставки “Легенды жизни”.

Успеть за 90 секунд.
Успеть за 90 секунд.

Барнаульская водяная компания еще раз поздравляет всех автомобилистов Алтайского края с праздником. Пусть ваша дорога будет ровной безопасной, а на пути всегда горит зеленый свет! Будьте вежливы, уступайте и помогайте друг другу. Ни гвоздя, ни жезла!

Заказывайте доставку полезной воды “Легенда жизни” любым удобным способом:

  • На сайте www.777-777.org (Онлайн заказ работает для жителей г. Барнаула, г. Новоалтайска)
  • По телефонам: в Барнауле 777-777, в Бийске 400-000, в Новоалтайске 77-777
  • Whatsapp: +79039957222
  • Telegram: @legendalifebot (для жителей Барнаула и Новоалтайска)

Покупайте “Легенду жизни” по пути домой или на работу:

  • В Водомаркете (г. Барнаул, Павловский тракт, 156, ГМ “Лента”)
  • В точках обмена в сетях АЗС “Роснефть” и “Лукойл” (по всему Алтайскому краю)
  • В магазине-салоне “Легенда жизни” (г. Барнаул, ул. Э. Алексеевой, 71)

“Легенда жизни” - для тех, кто хочет больше!

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