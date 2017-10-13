Уволен руководитель Центра подготовки космонавтов

Начальник российского Центра подготовки космонавтов Юрий Лончаков освобожден от должности, после "профилактического лечения" он перейдет на другую работу, сообщает ТАСС.
"В связи с необходимостью профилактического лечения начальника ЦПК Юрия Лончакова временно исполняющим обязанности начальника ЦПК назначен Максим Харламов, занимающий должность заместителя начальника по управлению и развитию", — отметили в госкорпорации "Роскосмос".
Куда уйдет Лончаков — не сообщили.
Сам Лончаков рассказал "Известиям", что 11 октября обратился в 83-ю клинику Федерального медико-биологического агентства из-за проблем с давлением. О своем увольнении во время общения с корреспондентом он не знал.
"Пока ничего по этому поводу сказать не могу, информацией не располагаю", — сказал Лончаков, пишет polit.ru.
"В ходе контрольных мероприятий нарушений бюджетного законодательства, фактов нецелевого, неэффективного расходования средств не установлено. Претензий к работе ЦПК не предъявлялось. А по итогам недавней проверки, осуществленной Минтруда, ЦПК получит Золотой сертификат доверия работодателя", — добавил Лончаков.
Юрий Лончаков — российский космонавт, Центром подготовки космонавтов он руководил с апреля 2014 года.
Ранее российский космонавт Геннадий Падалка, ушедший из отряда космонавтов по собственному желанию в апреле, опубликовал обращение с призывом освободить от должности главу Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Юрия Лончакова. Обращение напечатано в газете "Московский комсомолец".
Обращение российского космонавта появилось в ответ на комментарий, опубликованный Лончаковым на сайте ЦПК в связи с уходом из отряда нескольких космонавтов, в том числе Падалки. В публикации глава ЦПК заявил, что центр не увольняет космонавтов "повально", как об этом писали некоторые СМИ, а проводит "смену поколений".
В своем обращении Падалка заявил, что его поразили "уровень цинизма и отсутствие всякой совести" в словах Лончакова. Космонавт утверждает, что именно Лончаков способствовал тому, что космонавт Олег Котов не был назначен директором департамента по пилотируемым программам Роскосмоса. По его мнению, глава ЦПК также причастен к "кампании по дискредитации" своего предшественника Сергея Крикалева.
Падалка также обвинил Лончакова в "дезертирстве", так как тот в 2013 году отказался возглавить экипаж на МКС.
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