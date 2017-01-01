Ужасающие и проникновенные снимки времён Великой Отечественной войны

Помимо солдат в период Великой Отечественной войны на фронтах трудились преданные своему делу журналисты. Талантливые фотографы умудрялись попасть в самый центр событий, чтобы сохранить ценные кадры эпохи, которые стали одним из источников знаний о трагических событиях того времени.

Бомба летит на Сталинград. Фото: klikabol.mirtesen.ru. Женщина смотрит на свой горящий дом. Фото: klikabol.mirtesen.ru. Январь 1944 года, немец в траншее. Фото: klikabol.mirtesen.ru. Советские пулеметчики во время пересечения реки вдоль линии фронта, январь 1945 года. Фото: klikabol.mirtesen.ru. Американский солдат демонстрирует, как использовать штык и палку, чтобы наложить шину на сломанную руку. Фото: klikabol.mirtesen.ru. Советские солдаты на крыше дома в Сталинграде, январь 1943. Фото: klikabol.mirtesen.ru. 18-летняя русская узница концлагеря Дахау во время освобождения. Фото: klikabol.mirtesen.ru. Немецкий солдат убивает украинского еврея во время массового расстрела в Виннице. Фото: klikabol.mirtesen.ru. Заключенные в концентрационном лагере для «научных» экспериментов Эбензее, Австрия, 7 мая 1945 года. Фото: klikabol.mirtesen.ru. Выживший русский солдат идентифицирует бывшего охранника концлагеря Бухенвальд. Фото: klikabol.mirtesen.ru. 14-летняя заключенная Освенцима, полячка Чеслава Квока. Фото: klikabol.mirtesen.ru. Немецкий солдат в плену у советского, февраль 1943 года. Фото: klikabol.mirtesen.ru. Мать-немка закрывает глаза сыну, когда они проходят мимо эксгумированных тел русских солдат, 3 мая 1945 года. Фото: klikabol.mirtesen.ru. День Победы на Красной Площади, 9 мая 1945 года. Фото: klikabol.mirtesen.ru. Дрезден после бомбардировок, 1945 год. Фото: klikabol.mirtesen.ru. Солдаты США и советские офицеры во время дружеской встречи на Эльбе, апрель 1945 года. Фото: klikabol.mirtesen.ru. Родителей этих детей угнали в плен и разрушили их дом, конец 1942 года. Фото: klikabol.mirtesen.ru. Глазами врага. Фото: klikabol.mirtesen.ru. Командир казачьего блока наблюдает за ходом своих войск, Украина, 21 июня 1942 года. Фото: klikabol.mirtesen.ru. Советская женщина грозит кулаком немецким военнопленным, 1944 год. Фото: klikabol.mirtesen.ru. 15-летний немецкий солдат плачет из-за захвата Германии. Фото: klikabol.mirtesen.ru. 62-я армия марширует по улицам Одессы, апрель 1944 года. Фото: klikabol.mirtesen.ru. Лошадь среди руин, Сталинград, декабрь 1942 года. Фото: klikabol.mirtesen.ru. Советские партизанки. Фото: klikabol.mirtesen.ru. Смотрите также Источник: klikabol.mirtesen.ru