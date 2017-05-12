"Уже в кюветах хоронят": Александр Карлин высказался по поводу кладбищ в селах

Агаркова выступала первой. В числе прочего она рассказала о том, каким образом на местах решается вопрос передачи полномочий. После изменения федерального законодательства их большая часть перешла на уровень районов. А те, в свою очередь, стали по соглашениям "спускать" их обратно на поселения. Одним из таких полномочий стало содержание мест захоронений.

По мнению Светланы Агарковой, изначально закрепление этой функции за районом противоречило сложившимся традициям и фактической необходимости — испокон веков эти задачи решали поселения.

Светлана Агаркова,

председатель Ассоциации "Совет муниципальных образований Алтайского края", глава администрации Алейского района:

Что ж это значит, что кто-то в районе поедет в село хоронить бабушку Машу?

Светлана Агаркова апеллировала не только к своему 26-летнему управленческому опыту, но и к тому, что она сама родилась и выросла в селе, и хорошо понимает местную специфику.

Впрочем, глава ассоциации заговорила об этой теме в свете призыва к местным властям объединяться, чтобы не только решать те или иные вопросы, но и активно участвовать в законотворческом процессе на этапе обсуждения.

Позже, уже в своем выступлении, тему захоронений и содержания кладбищ прокомментировал и Александр Карлин.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Я тоже не вырос не в Лондоне или в Париже. А почему так сделали? Наверно, кто-нибудь видел, как в Новомихайловке, которая входит в состав городского округа Барнаул, или в Б-Ключах Первомайского района уже видно с трасс, как захоранивают уже в кюветах. Я уговорил нашего финансиста, и мы на протяжении без малого 10 лет направляем ежегодно по несколько десятков миллионов рублей, чтобы приводить сельские погосты в надлежащий вид. Спрашивается: мы эти миллионы по-хозяйски использовали? Отвечаю: нет! Нет. Я езжу по краю и не вижу тех средств, которые мы выделяем. Если ваши ритуальные организации будут только предоставлять услуги за деньги, и если вы в соглашениях с ними не пропишете обязанность по поддержанию порядка на этих печальных площадках, толку не будет. Вы ответьте мне на вопрос: при чем здесь закон? Да на какой уровень эту тему не передай, ее нужно решать. Решать достойно, цивилизованно. Вот мы хотим быть цивилизованным государством. Так вот цивилизация — она и на погостах видна. И не нужно предъявлять претензии к закону. Нужно смотреть на себя. "Не лучше ль на себя оборотиться", как говорил классик.

Справка

В 2016 году на содержание кладбищ края было выделено 14,5 млн рублей, сообщал официальный сайт края. Всего с 2012 года на эти цели из краевой казны выделили более 100 млн рублей. Субсидии распределяются пропорционально численности населения, постоянно проживающего на территории муниципалитета. Указанные средства предоставляются на условиях софинансирования за счет средств местных бюджетов.