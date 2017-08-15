Узнайте, как повысить эффективность компании.

Каждая компания ежедневно ведет борьбу: за место на рынке, за клиентов, за увеличение своей доли. И чтобы эта борьба была успешной, руководитель должен быть во всеоружии. Каков же арсенал эффективного руководителя?

Стратегия. На мастер-классе расскажут о подходе KPI и о том, что такое на самом деле рабочая стратегия. Как рядовые сотрудники своими ежедневными действиями ведут компанию к достижению целей. Или не ведут.

Персонал. Рассмотрим, как построить оргструктуру с учетом отрасли, направлений бизнеса и стратегических целей. Когда пора менять оргструктуру. Какие типичные ошибки допускают предприятия в мотивации, как оценить вклад каждого сотрудника в общий результат.

Финансы. Как вовлечь руководителей в управление затратами, как не потратить больше, чем заработали. Без каких отчетов вы не будете знать, что происходит в вашем бизнесе.

В вашей компании на 100% работают все три инструмента? На мастер-классе вы узнаете, как провести экспресс-диагностику системы управления, выявить свои сильные и слабые стороны, узкие места в управлении и наметить план по их устранению.

Все темы рассматриваются на примерах реальных российских предприятий. Мастер-класс ведет генеральный директор сибирского офиса "ИНТАЛЕВ" Марина Гуляева. Посмотрите подробную ПРОГРАММУ.

К участию приглашаются владельцы и руководители бизнеса, генеральные и финансовые директора крупных и средних компаний. Для целевой аудитории участие бесплатное, но только по предварительной РЕГИСТРАЦИИ.

Все вопросы вы можете задать по телефону 8 (383) 203-53-95 и e-mail info@intalev-siberia.ru