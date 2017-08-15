Узнайте, как повысить эффективность компании.

Сибирский офис "ИНТАЛЕВ" приглашает на мастер-класс "Арсенал эффективного руководителя: Стратегия. Персонал. Финансы", который пройдет 25 августа 2017 года в Барнауле.
Каждая компания ежедневно ведет борьбу: за место на рынке, за клиентов, за увеличение своей доли. И чтобы эта борьба была успешной, руководитель должен быть во всеоружии. Каков же арсенал эффективного руководителя?
Стратегия. На мастер-классе расскажут о подходе KPI и о том, что такое на самом деле рабочая стратегия. Как рядовые сотрудники своими ежедневными действиями ведут компанию к достижению целей. Или не ведут.
Персонал. Рассмотрим, как построить оргструктуру с учетом отрасли, направлений бизнеса и стратегических целей. Когда пора менять оргструктуру. Какие типичные ошибки допускают предприятия в мотивации, как оценить вклад каждого сотрудника в общий результат.
Финансы. Как вовлечь руководителей в управление затратами, как не потратить больше, чем заработали. Без каких отчетов вы не будете знать, что происходит в вашем бизнесе.
В вашей компании на 100% работают все три инструмента? На мастер-классе вы узнаете, как провести экспресс-диагностику системы управления, выявить свои сильные и слабые стороны, узкие места в управлении и наметить план по их устранению.
Все темы рассматриваются на примерах реальных российских предприятий. Мастер-класс ведет генеральный директор сибирского офиса "ИНТАЛЕВ" Марина Гуляева. Посмотрите подробную ПРОГРАММУ.
К участию приглашаются владельцы и руководители бизнеса, генеральные и финансовые директора крупных и средних компаний. Для целевой аудитории участие бесплатное, но только по предварительной РЕГИСТРАЦИИ.
Все вопросы вы можете задать по телефону 8 (383) 203-53-95 и e-mail info@intalev-siberia.ru