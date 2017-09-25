В ААЭП обнаружены подозрительные сделки и признаки преднамеренного банкротства

Долги вуза

Большинство кредиторов вуза — бывшие студенты и их родители, которые внесли деньги за обучение, а образовательной услуги не получили, поскольку у вуза была отозвана лицензия. А вот самые крупные кредиторы) — банк "ВТБ24", у которого академия взяла два кредита под залог здания и участка и которому она должна 25 млн рублей, московский юрист Геннадий Ли, которому академия задолжала 34,9 млн рублей, и налоговая служба — более 46 млн.

Отметим, что долг академии Геннадию Ли суд включил в реестр требований кредиторов совсем недавно - 14 сентября. Как следует из этого судебного решения, Ли неоднократно предоставлял займы лично ректору вуза Александру Тену.

Но в 2015 году ААЭП подписала договор поручительства по его займам. Тен сам намеревался расплатиться и вреда кредиторам это поручительство не должно было причинить, утверждал он на суде. Но выплатить долг не смог. В дальнейшем один из третейских судов Москвы вынес решение о взыскании с Тена и ААЭП этого долг солидарно.

Плохие признаки

Ну, а на собрании кредиторов Вячеслав Литинский пояснил, что в ходе наблюдения пришел к выводу: восстановить платежеспособность вуза не представляется возможным. При этом в собственности академии есть и недвижимое, и движимое имущество (оргтехника и мебель). И если это имущество продать по максимальной цене, денег должно хватить на удовлетворение требований всех кредиторов, пояснил он.

Литинский также сообщил, что усматривает признаки преднамеренного банкротства и видит основания для оспаривания ряда сделок, совершенных до подачи заявления о банкротстве. Вероятно, речь идет о тех же сделках, о которых летом сообщала прокуратура: незадолго до банкротства академия продала имущество на 67 млн рублей. Тогда же прокуратура пояснила, что материалы направлены в следственное управление УМВД по Барнаулу для решения вопроса об уголовном преследовании.

Покинули собрание

Надо сказать, что кредиторы участвовали в собрании довольно активно, если судить по его протоколу, опубликованному на едином федеральном ресурсе сведений о банкротстве. Представители кредиторов попросили пояснить, почему подозрительные сделки до сих пор не оспариваются. Литинский ответил, что как временный управляющий не наделен полномочиями по обжалованию сделок, совершенных академией в 2016 году.

Часть кредиторов, представляющих студентов (и их родителей), пытались понять, почему в состав комитета кредиторов включены только трое человек. Литинский пояснил: таково было решение кредиторов, обладающих большинством голосов ("ВТБ 24", ФНС, Геннадий Ли, Лейла и Эльмира Шукуровы).

Кредиторы-родители сказали, что в таком случае не видят смысла участвовать в собрании - ведь их голоса все равно ничего не решат. На что Литинский ответил: решение можно обжаловать в установленном законом порядке.

Кредиторы-родители хотели включить в состав комитета своего человека — Яну Бородину. Но при голосовании ее кандидатура не набрала необходимого числа голосов. После этого часть кредиторов решили покинуть собрание.

Как указано в протоколе собрания, на вопрос временного управляющего: "Можем ли мы считать вас воздержавшимися от голосования либо вы против принятия решения по вопросам повестки дня?", - кредиторы поясняли, что отказываются голосовать и принимать участие, сдают пустые бланки. В ответ на это Литинский разъяснил, что "данное поведение расценивается как воздержание от дальнейшего голосования".

Затем оставшиеся кредиторы проголосовали за введение в ААЭП конкурсного производства.

Справка

У ААЭП была отозвана лицензия на образовательную деятельность в сентябре 2016 года. И хотя ректор академии пытался оспорить это решение, успеха он не достиг. В феврале заявление о признании ААЭП банкротом подала Эльмира Шукурова, родственница ректора. 5 мая 2017 года введена процедура наблюдения, которая сейчас продолжается.