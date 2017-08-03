В Абхазии найдены тела двух российских туристок, погибших при взрывах боеприпасов

Женщины находились на конной прогулке, сообщает Ридус.

По предварительным данным, погибшие — жительницы Санкт-Петербурга. Еще одну женщину из Подольска нашли живой с переломом руки, передает "Интерфакс".

В МВД республики отметили, что туристки, вероятно, погибли при первых взрывах, когда возвращались с водопада, расположенного выше места происшествия.

Еще 2 августа правоохранители сообщили, что неизвестна судьба трех туристов, но поскольку взрывы происходили в течение четырех часов (с 16.30 до 20.30 по московскому времени), осмотреть окрестности склада не представлялось возможным. Поиски были начаты только после прекращения взрывов.

В минздраве Абхазии сообщили, что в результате взрывов пострадали 60 человек, в том числе 35 россиян, пишет bfm.ru. 27 россиян госпитализировано.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба пообещал выплатить всем пострадавшим компенсации, включая российских граждан, сообщается на сайте главы республики. Размер выплат определит специальная комиссия.

2 августа на складе боеприпасов в селе Приморском Гудаутского района произошел взрыв. Недалеко от склада находились дома, которые летом сдают туристам.