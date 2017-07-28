В Абхазии разбился самолет с россиянами на борту

Вечером 27 июля в Абазии разбился легкомоторный самолет, на борту которого было трое россиян, среди них 6-летняя девочка. Самолет принадлежал коммерческому авиаклубу "Седьмое небо", сообщает агентство Sputnik Абхазия.
"Подробности произошедшего выясняются, предположительно, пилот не справился с управлением, и самолет рухнул в реку Бзыбь недалеко от Пицунды. Пицундское подразделение МЧС доставило погибших в морг", — сказал глава МЧС республики Лев Квициния.
В посольстве России в Абхазии сообщили, что все погибшие — россияне, пишет ТАСС.
"Пилот и двое пассажиров самолета, по имеющейся у нас информации, — граждане России. Пассажиры — Андрей Уколов 1987 года рождения и Екатерина Дарныкина 2011 года рождения из Москвы, пилот — Александр Семенов из Самары. На месте происшествия находится представитель посольства", — сказал ТАСС пресс-атташе посольства России Турал Джавадов.
Источник во властных структурах республики рассказал, что шестилетняя девочка, ее мать и отчим отдыхали в частной гостинице в Пицунде, однако мать из-за беременности отказалась от прогулки на самолете. Семья должна была лететь обратно в Москву в четверг, но решила продлить свой отдых до пятницы.
Прокуратура Гагрского района совместно с транспортной прокуратурой Абхазии устанавливают причины произошедшего.
Это уже второй подобный инцидент за последний месяц. Шестого июля при заходе на полевой аэродром Пицунды совершил жесткую посадку самолет А-ЗЗ МА, принадлежащий частному лицу. Двое пассажиров — туристы из Москвы — получили травмы различной степени тяжести.
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