В Афинах совершено покушение на бывшего премьер-министра Греции Лукаса Пападимоса. В его автомобиле сработала бомба. Сам политик ранен, пишет Meduza.
По предварительной информации, взрыв произошел когда Пападимос открыл папку, в которой была спрятана бомба.
Бывший премьер-министр госпитализирован, он получил ранения в руку и в область живота. Помимо него и водителя, легкие ранения получил также личный охранник Пападимоса. Сообщается также, что взрыв произошел во время движения автомобиля, пишет РИА Новости.
Издание "Прото тема" сообщает, что взрыв произошел в тот момент, когда бывший премьер-министр открыл какой-то пакет в своем автомобиле. Автомобиль бронированный, его окна от взрыва не пострадали. Вместе с тем, сработали подушки безопасности, и из автомобиля пошел дым, сообщает издание.
В последнее время несколько посылок с бомбами были отправлены анархистскими террористическими организациями Греции в МВФ и ряду немецких политиков.
Справка
Лукас Пападимос возглавлял правительство Греции с ноября 2011 по май 2012 года. Ранее он занимал посты председателя Центрального банка Греции и заместителя главы европейского ЦБ.
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