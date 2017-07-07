В Алейске организатор сервиса по заказу проституток пыталась устранить конкурентку

В Алейске будут судить местную жительницу за организацию занятия проституцией и дачу взятки должностному лицу. Женщина пыталась устранить свою конкурентку с помощью мзды сотруднику полиции.
Как сообщает краевая прокуратура, жительница Алейска привлекала к занятию проституцией жительниц Бийска и районов Алтайского края. С целью устранения конкурентки из Красногорского района она передала оперативному сотруднику полиции взятку за то, чтобы он пресек незаконную деятельность сельской сутенерши. Однако правоохранители обратили внимание на нее саму.
Теперь жительнице Алейска грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
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