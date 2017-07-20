В Алейске оштрафовали мужчину за свалку с навозом

В Алейске оштрафовали местного жителя за нарушение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления. Мужчина устроил за домом свалку с навозом.
Как сообщила помощник Алейского межрайонного прокурора Диана Асташенко, в ходе проверки правоохранители обнаружили свалку отходов, образовавшихся от содержания домашнего скота, между двумя домами. "Хозяином" свалки оказался житель одного из этих домов. Его оштрафовали по ст. 8.2 КоАП РФ на 1 000 рублей.
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