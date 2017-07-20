В Алейске оштрафовали мужчину за свалку с навозом

Как сообщила помощник Алейского межрайонного прокурора Диана Асташенко, в ходе проверки правоохранители обнаружили свалку отходов, образовавшихся от содержания домашнего скота, между двумя домами. "Хозяином" свалки оказался житель одного из этих домов. Его оштрафовали по ст. 8.2 КоАП РФ на 1 000 рублей.