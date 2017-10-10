В казино Altai Palace появятся ночной клуб и английский паб

Ночной клуб в Altai Palce. Фото: vk.com/altaipalacenightclub. Ночной клуб в Altai Palce. Фото: vk.com/altaipalacenightclub. Ночной клуб в Altai Palce. Фото: vk.com/altaipalacenightclub.

Официально открыть клуб планируют 20 октября, а паб запустят только в ноябре. Все эти объекты находятся в цокольном этаже.

Будущий ночной клуб сможет вместить около 100 человек. Здесь планируют проводить вечеринки, яркие шоу и концерты в течение круглого года. Новый клуб позволит привлекать туристов отдыхать в комплексе на выходные, считает Егор Гайдук, руководитель отдела маркетинга Altai Palace.

Как отметили в комплексе, большая часть посетителей, отдыхающих в Altai Palace, это люди старше 30 лет. С помощью новых площадок руководство планирует привлечь больше молодежи.

В прошлом году в единственном алтайском казино сменился собственник. Новый владелец решил развивать комплекс. С начала этого года в Altai Palace достроили отель, открыли spa-комплекс, профессиональное караоке и бильярдный клуб, а также обустроили летнюю площадку около здания с бассейнами и спортивной площадкой. Рядом с комплексом оборудовали сцену для проведения фестиваля Altai Palace Fest. Все лето на этой площадке выступали звезды российской эстрады. За счет этого в летнем турсезоне игорную зону посетили около 40 тысяч человек, сообщает региональное управление по туризму.

Егор Гайдук,

руководитель отдела маркетинга Altai Palace:

При новом собственнике изменилась маркетинговая политика. Ставка делается на событийный туризм, поэтому и увеличился турпоток в игорную зону. Здесь стали проводить концерты, спортивные соревнования, турниры по бильярду, организовали летнюю музыкальную программу. Все это привлекло много людей. К тому же туристам надоело на Алтае просто сидеть в домиках. Многие стали думать, куда им можно выехать и что посетить.

Ранее altapress.ru писал, что для проведения первого ежегодного фестиваля технических видов спорта "Короли Бездорожья 2017" около развлекательного комплекса Altai Palace обустроили трассу для мотокросса.



