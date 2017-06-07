В "Алтайэнерго" назвали причину масштабного отключения электричества в Барнауле

В филиале "МРСК Сибири" — "Алтайэнерго" назвали причину сбоя в работе электричества, которое случилось около 13.06 в разных частях Центрального и Железнодорожного районов города. На подстанции "Подгорная" произошло ЧП: отключение на второй секции шин.
В первой секции сейчас идет ремонт, и на ней энергоснабжение не осуществлялось. Непосредственной причиной сбоя назвали излом колонки изолятора разъединителя. Были отключены две подстанции на 110 кВ и три на 35 кВ.
Около 13.50 свет начали включать, в настоящее время все потребители запитаны.
Отметим, что в редакции altapress.ru также не было света, и журналисты работали при помощи танцев и бубна (это шутка). Зато на проведение ЕГЭ по физике и литературе в Барнауле сбой не повлиял.
Напомним, из-за отключения света в Барнауле встали трамваи, троллейбусы и колесо обозрения на пл. Сахарова с отдыхающими. Высвобождением пленников занимались спасатели.
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