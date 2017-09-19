В алтайских больницах спасатели тренируются эвакуировать пациентов

Учения прошли уже в 9 больницах Барнаула, Бийска, Тальменского и Калманского районов. Во время учений выяснилось, что большинство учреждений готовы к чрезвычайным ситуациям.

В ближайшее время тренировки пройдут в медицинских медицинских организациях Барнаула, Топчихинского и Шелаболихинского районов.