В алтайских зонах началась посевная. Для заключенных купили новые тракторы

Всего в этом году краевое управление ФСИН приобрело 4 трактора, 3 плуга и 3 сеялки, 2 ранцевых опрыскивателя, культиватор и навесную фрезу. Причем, два новеньких "Кировца" собраны на Алтае.

Эти мощные, маневренные и комфортабельные в управлении машины способны в 2-3 раза увеличить КПД сельхозработ по сравнению с другими моделями, сообщила пресс-секретарь управления Анна Кольченко.

В 2017 году на землях УФСИН наибольшая площадь отведена под подсолнечник — 424 га. Под гречиху отдано 150 га, а под картофель — 120 га. Впервые заключенные посеят горох.

Полученный урожай используют для обеспечения внутрисистемных нужд. Часть выращенной продукции планируется заложить в семенной фонд, остальную — использовать для питания лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях Алтайского края, рассказали в пресс-службе ведомства.