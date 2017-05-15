В алтайских зонах началась посевная. Для заключенных купили новые тракторы

В Алтайском крае для заключенных купили новую сельхозтехнику. В исправительных учреждениях, как и во всем регионе, началась посевная. Заключенным предстоит посеять 11 видов различных сельхозкультур.
Всего в этом году краевое управление ФСИН приобрело 4 трактора, 3 плуга и 3 сеялки, 2 ранцевых опрыскивателя, культиватор и навесную фрезу. Причем, два новеньких "Кировца" собраны на Алтае.
Эти мощные, маневренные и комфортабельные в управлении машины способны в 2-3 раза увеличить КПД сельхозработ по сравнению с другими моделями, сообщила пресс-секретарь управления Анна Кольченко.
В 2017 году на землях УФСИН наибольшая площадь отведена под подсолнечник — 424 га. Под гречиху отдано 150 га, а под картофель — 120 га. Впервые заключенные посеят горох.
Полученный урожай используют для обеспечения внутрисистемных нужд. Часть выращенной продукции планируется заложить в семенной фонд, остальную — использовать для питания лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях Алтайского края, рассказали в пресс-службе ведомства.
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