В Алтайский край не пустили 20 тонн арбузов

Продукция высокого фитосанитарного риска не сопровождалась необходимыми карантинными документами. Транспортное средство с грузом вернули в Республику Казахстан.

С начала сезонных поставок сотрудники Управления не допустили к ввозу 12 партий (188 тонн) арбузов, перевозимых без фитосанитарных сертификатов.