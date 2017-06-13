В Алтайский край придёт жара до +33

С 14 по 16 июня в Алтайском крае местами ожидается высокая пожароопасность. Синоптики объявили штормовое предупреждение: ожидается жара до +33 °C. 13 июня высокая пожароопасность отмечается в Угловском районе.
За этот период осадков в крае не ожидается, столбики термометров будут колебаться в пределах +25...+33 градусов днем. Ожидается небольшой ветер, до 8 м/с.
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