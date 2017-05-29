В Алтайский край придут грозы, ливневые дожди и шквалистый ветер

В Алтайском крае во второй половине дня 30 мая и сутки 31 мая в регионе ожидаются дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с. В связи с этим синоптики передали штормовое предупреждение.

Напомним, с 27 по 31 мая в регионе местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), местами ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).