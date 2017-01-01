В Алтайский край пришли жуткие морозы

Зато днем установится спокойная, без осадков погода и температура до -19-24 градусов, но высокое давление и ясное небо будут способствовать интенсивному выхолаживанию. В ночные и утренние часы вплоть до 15 февраля будет сохраняться температура от -31 до -36 градусов.

Во всем виноват арктический антициклон, который, смещаясь по европейской территории России, перевалил через Урал и дошел до Сибири.