В Алтайский край за четыре месяца въехали более 8,5 тысяч человек

За январь-апрель этого года в Алтайский край въехали более 8, тысяч человек. Из других регионов России приехало 5,6 тысячи человек, из других стран — 2,9 тысячи. При этом число выехавших из края сократилось на 0,1%. Такие данные приводит Алтайкрайстат.
Ведомство сообщает, что в крае наблюдается тенденция снижения миграционной активности. Внутрикраевая миграция за первые четыре месяца этого года снизилась на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Количество выехавших в другие регионы страны за четыре месяца этого года снизилось на 1,5%, пояснили в Министерстве экономического развития Алтайского края.
За январь — апрель 2017 года число прибывших в Алтайский край из-за пределов России увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,9%, в том числе из стран дальнего зарубежья — на 21,3%, стран ближнего зарубежья — на 0,9%. По итогам четырех месяцев 2017 года сохраняется положительная международная миграция: в январе — апреле число прибывших в край из-за пределов России на 326 человек превысило число выехавших.
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