В Алтайский край за полгода приехали более 14 тысяч человек

В первом полугодии 2017 года в Алтайский край приехали более 14,3 тысячи человек. При этом из других регионов России прибыли 9,8 тысячи человек, из-за пределов страны — 4,5 тысячи, уточняют в Минэкономразвития Алтайского края.
Сохраняется положительная международная миграция: в январе-июне 2017 года число прибывших в край из-за пределов России на 506 человек превысило число выехавших. При этом количество иммигрантов увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,4%, в том числе из стран дальнего зарубежья — на 11,8%, стран ближнего зарубежья — на 0,7%. По данным Алтайкрайстата, количество выехавших за пределы страны в январе-июне 2017 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократилось на 1,4%.
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