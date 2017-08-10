В Алтайский край за полгода приехали более 14 тысяч человек

Сохраняется положительная международная миграция: в январе-июне 2017 года число прибывших в край из-за пределов России на 506 человек превысило число выехавших. При этом количество иммигрантов увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,4%, в том числе из стран дальнего зарубежья — на 11,8%, стран ближнего зарубежья — на 0,7%. По данным Алтайкрайстата, количество выехавших за пределы страны в январе-июне 2017 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократилось на 1,4%.