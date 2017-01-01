В Алтайском крае остались очаги опасных насекомых-вредителей

Одной из основных проблем в Сибирском Федеральном округе остается борьба с лесными вредителями. Напомним, в июле 2015 года в 12 районах края ввели режим повышенной готовности из-за действия крупных очагов насекомых-вредителей в лесах. Тогда площадь зараженных деревьев достигла около 400 тысяч га.

В прошлом году леса на территории нескольких районов края обработали пестицидами. По словам и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Владимира Попрядухина, в 2016 году в крае на истребление сосновой совки и шелкопряда-монашенки потратили около 256 млн рублей. Специалисты обработали около 227 тысяч га из 480 тысяч га, на которых наблюдались очаги разной активности.

Владимир Попрядухин,

и.о. министра природных ресурсов и экологии Алтайского края:

По данным специалистов на конец 2016 года, в ходе истребительных мероприятий подавили основные очаги в лесах края. Сейчас под контролем находятся около 17 тысяч га, которые представляют определенную угрозу, там наблюдаются очаги сосновой совки и шелкопряда-монашенки. Эта информация будет еще раз проверена весной в ходе дальнейшего мониторинга. Основная нагрузка, которая лежала на лесах региона в прошлом году исчерпана. Опасаться за фитосанитарное состояние наших лесов не имеет смысла.

Цифра

В СФО насекомыми-вредителями поражено около 1,8 млн га леса.