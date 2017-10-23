В алтайском Альфа-банке сменился руководитель

Новым управляющим операционным офисом "Алтайский" Альфа-банка стала Ирина Бубенко. Прежний руководитель филиала Николай Лебедев, по данным altapress.ru, покинул регион.
До этого алтайское отделение Альфа-банка с ноября 2016 года возглавлял Николай Лебедев. Он перешел на работу в центральный офис Альфа-банка в Москве.
По данным на 1 октября 2017, кредитный портфель Альфа-банка на Алтае составил 1,1 млрд. рублей. За 9 месяцев работы в текущем году клиенты корпоративного сегмента принесли банку около 100 млн рублей операционной прибыли. В ОО "Алтайский" обслуживается около 3 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
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