В алтайском городе ФСБ оцепит здание администрации, ограничит движение и будет досматривать людей

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Жизнь

16 февраля с 8.30 до 14.00 в Змеиногорске проведут учения по проверке готовности сил и средств группировки оперативного штаба. В них будут участвовать подразделения силовых ведомств, правоохранительных органов и органов власти Алтайского края.

Антитеррористическое учение, полиция.
Антитеррористическое учение, полиция. Фото: 22.mvd.ru.

Основными объектами, на которых будут отработаны действия группировки оперативного штаба при возможной террористической угрозе, станут администрация Змеиногорского района и находящиеся рядом с ней административные здания. В связи с этим территория, прилегающая к объектам, будет оцеплена. Возможно проведение досмотров и временное ограничение движения.

Оперативный штаб просит население с пониманием отнестись к проведению антитеррористических учений.

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