В алтайском городе ФСБ оцепит здание администрации, ограничит движение и будет досматривать людей

Основными объектами, на которых будут отработаны действия группировки оперативного штаба при возможной террористической угрозе, станут администрация Змеиногорского района и находящиеся рядом с ней административные здания. В связи с этим территория, прилегающая к объектам, будет оцеплена. Возможно проведение досмотров и временное ограничение движения.

Оперативный штаб просит население с пониманием отнестись к проведению антитеррористических учений.