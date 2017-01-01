В Заринске произошла авария на ТЭЦ

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14 февраля в Заринске произошла поломка на одном из котлов местной ТЭЦ, которая принадлежит предприятию "Алтай-Кокс". Несколько читателей altapress.ru, проживающих в этом городе, сообщили в редакцию о том, что у них дома остывают батареи. Как заверили на "Алтай-Коксе", проблема уже решена.

Главная площадь Заринска.
Главная площадь Заринска. Фото: altapress.ru.

В мэрии Заринска подтвердили информацию о поломке котла на ТЭЦ. Но, по словам пресс-секретаря главы администрации города Татьяны Шавановой, ситуация развивается в штатном режиме: специалисты "Алтай-Кокса" оперативно переключили ТЭЦ на резервный котел.

Чтобы он вышел на полную мощность работы, специалисты немного понизили температуру теплоносителя. Однако в ближайшие два часа все придет в полную норму, заверили в мэрии.

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