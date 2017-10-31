В "Аltai Palace" впервые проходит шахматных турнир с призовым фондом 1 000 000 рублей

В течение четырех дней более 60 участников со всей страны поборются за победу в турнире. Организаторы подготовили солидный призовой фонд – 1 миллион рублей. Победитель получит не только денежное вознаграждение, но и сможет попасть в число шахматистов, которые выступят в завершающем этапе турнира.

В Алтайском крае проходит 24 отборочный этап. Регин "перенял эстафету" у Новокузнецка, где проходил около недели назад. Следующий и завершающий этап пройдет в Ханты-Мансийске с 29 ноября по 4 декабря, рассказал Александр Ткачев, заместитель исполнительного директора Российской шахматной федерации.

Александр Ткачев,

заместитель исполнительного директора Российской шахматной федерации:

Турниры всегда идут несколько дней. Сейчас становятся популярными быстрые шахматы. Игра в классические шахматы – это долгий процесс. В лучшем случае неделя, а в среднем от 10 до 12 дней. Довольно трудно найти такое количество времени на соревнования. Поэтому формат "рапид" очень удобный. Трех дней для этого достаточно.

География участников обширная. В алтайском отборочном туре встретятся шахматисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Кемерово, Свердловской области, Алтайского края. Заявки прислали также игроки из Казахстана. По словам Александра Ткачева, здесь собрались около 25 субъектов, более 60 участников разного уровня подготовки. Среди них есть гроссмейстеры и начинающие игроки.

Подать заявку на участие мог любой, кто умеет играть в шахматы. Среди участников есть несколько женщин. По словам Александра Ткачева, на подобных соревнованиях бывали случаи, когда новички выигрывали в "поединке" с профессионалами.

Некоторые участники уже прошли несколько отборочных туров "Рапид Гран-При" в других регионах. Но это не остановило их от участия в алтайском соревновании. Максим Чигаев в свои 20 лет имеет высшее шахматное звание – гроссмейстер – и уже выиграл два отборочных этапа.

Максим Чигаев,

российский шахматист, гроссмейстер (Кемерово):

Довольно необычно, что шахматный турнир проводится в развлекательном центре. Мне будет интересно выступить в такой атмосфере с приличными соперниками. В этих соревнования я ставлю перед собой, во-первых, спортивную задачу. Во-вторых, участие в турнирах с укороченным временем – это довольно интересное занятие, потому что оно добавляет некоторый драйв в игру. Когда я увидел положение о проведении турнира на Алтае, то, не раздумывая, решил слетать. В любом случае, как бы ни сыграл в турнире, впечатления от этого этапа у меня точно останутся.

По словам участников и организаторов, место проведения турнира имеет значение. Как отметил Александр Ткачев, шахматы – это игра королей, поэтому обстановка и окружающий вид должны соответствовать. В развлекательном центре турниры такого формата еще не проходили.

Для соревнования ресторан в Altai Palace переделали в настоящий шахматный клуб. Партии игроков транслируют онлайн: любой может посмотреть, что происходит на соревновании в режиме реального времени из разных уголков мира.

Результаты соревнования алтайского этапа станут известны 1 ноября. Победитель получит приз 200 тыс. рублей и примет участие в итоговом турнире, где сойдутся 16 лучших шахматистов страны.