В Алтайском крае арестовали директора центра занятости за махинации с субсидиями

Павловский районный суд отправил под стражу директора районного Центра занятости населения Ирину Сергиенко. Женщину обвиняют в присвоении финансовых средств с использованием служебного положения. По информации источников "Банкфакса", директор совершала махинации с безвозмездными субсидиями на открытие собственного дела.
Согласно информации на сайте суда, Сергиенко находится под стражей с 9 июня. Женщина, по мнению следователей, в силу служебного положения имеет реальную возможность уничтожить или скрыть документы и другие доказательства. Адвокат Олег Ившин 13 июня направил апелляционную жалобу на это решение.
Сергиенко обвиняют в присвоении и растрате с использованием служебного положения, а равно в крупном размере. В рамках сбора доказательств следователи вели запись телефонных разговоров женщины, а затем пришли к ней с обыском и официально предъявили обвинение.
Обвиняемой могут вменить несколько эпизодов махинаций с федеральными субсидиями на поддержку самозанятости. Эти субсидии предусматривают выплату в размере 58,8 тысяч рублей официально зарегистрированному безработному, который открывает свое дело, и по 58,8 тысяч рублей на организацию каждого нового рабочего места, если нанимаемый сотрудник состоял на учете в службе занятости. Знакомые с ситуацией источники полагают, что в рамках организованной схемы некоторые работники трудоустраивались фиктивно, а выделяемые для них субсидии могли присваиваться руководителем ЦЗН.
За прошедшее время правоохранители предпринимали несколько попыток возбудить уголовное производство в ее отношении, однако они не выходили за рамки доследственных проверок. За последние годы ЦЗН покинуло множество сотрудников, недовольных методами организации работы Сергиенко.
ЦЗН Павловского района прекратил существование как самостоятельное подразделение как раз 9 июня, в день ареста Ирины Сергиенко. С этой даты учреждение входит в структуру Управления социальной защиты населения по Павловскому району. Обязанности директора подразделения исполняет Светлана Куренинова.
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