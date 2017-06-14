В Алтайском крае арестовали директора центра занятости за махинации с субсидиями

Согласно информации на сайте суда, Сергиенко находится под стражей с 9 июня. Женщина, по мнению следователей, в силу служебного положения имеет реальную возможность уничтожить или скрыть документы и другие доказательства. Адвокат Олег Ившин 13 июня направил апелляционную жалобу на это решение.

Сергиенко обвиняют в присвоении и растрате с использованием служебного положения, а равно в крупном размере. В рамках сбора доказательств следователи вели запись телефонных разговоров женщины, а затем пришли к ней с обыском и официально предъявили обвинение.

Обвиняемой могут вменить несколько эпизодов махинаций с федеральными субсидиями на поддержку самозанятости. Эти субсидии предусматривают выплату в размере 58,8 тысяч рублей официально зарегистрированному безработному, который открывает свое дело, и по 58,8 тысяч рублей на организацию каждого нового рабочего места, если нанимаемый сотрудник состоял на учете в службе занятости. Знакомые с ситуацией источники полагают, что в рамках организованной схемы некоторые работники трудоустраивались фиктивно, а выделяемые для них субсидии могли присваиваться руководителем ЦЗН.

За прошедшее время правоохранители предпринимали несколько попыток возбудить уголовное производство в ее отношении, однако они не выходили за рамки доследственных проверок. За последние годы ЦЗН покинуло множество сотрудников, недовольных методами организации работы Сергиенко.

ЦЗН Павловского района прекратил существование как самостоятельное подразделение как раз 9 июня, в день ареста Ирины Сергиенко. С этой даты учреждение входит в структуру Управления социальной защиты населения по Павловскому району. Обязанности директора подразделения исполняет Светлана Куренинова.