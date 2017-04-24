Барнаулец зарезал молодую девушку, а затем сжег её тело

СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту убийства 29-летней жительницы Первомайского района. По версии следствия, подозреваемый не только убил женщину, но и позже сжег ее тело, чтобы замести следы преступления.
По данным правоохранительных органов, 9 апреля женщина отправилась в соседнее село к другу и не вернулась домой.
Следствие установило, что в день исчезновения женщина приехала к своему знакомому в один из частных домов поселка Бажево Первомайского района, у которого в это время гостил 33-летний друг из Барнаула.
Во время совместного распития спиртного между гостями произошла ссора. Барнаулец ударил женщину ножом, а затем, чтобы скрыть преступление, сжёг её тело на приусадебной территории. В костер мужчина положил все личные вещи потерпевшей и мебель, на которой остались следы убийства.
Сотрудники полиции и следователи обнаружили на месте происшествия биологические следы и золу с костными останками, захороненными во дворе дома.
Сейчас подозреваемый находится под стражей, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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