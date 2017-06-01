В Алтайском крае бдительные соседи помогли полиции поймать угонщика-рецидивиста

В Белокурихе благодаря бдительным соседям сельчанин не лишился своего автомобиля. Сотрудники полиции задержали на месте преступления мужчину, который пытался угнать ВАЗ-2105.
По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне ночью жители частного сектора заметили неизвестного мужчину в салоне легкового автомобиля, припаркованного около участка соседей. Они вызвали сотрудников полиции. Полицейские задержали в автомобиле местного жителя. В ходе проверки предварительно было установлено, что мужчина пытался завести двигатель машины. К приезду полицейских он успел разобрать замок зажигания.
Известно, что задержанный ранее уже неоднократно был судим за угоны.
По данному факту проводится проверка.
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