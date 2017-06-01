В Алтайском крае бдительные соседи помогли полиции поймать угонщика-рецидивиста

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Сегодня, 22:04.
Происшествия

В Белокурихе благодаря бдительным соседям сельчанин не лишился своего автомобиля. Сотрудники полиции задержали на месте преступления мужчину, который пытался угнать ВАЗ-2105.

ВАЗ-2105.
ВАЗ-2105. Фото: avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili.

По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне ночью жители частного сектора заметили неизвестного мужчину в салоне легкового автомобиля, припаркованного около участка соседей. Они вызвали сотрудников полиции. Полицейские задержали в автомобиле местного жителя. В ходе проверки предварительно было установлено, что мужчина пытался завести двигатель машины. К приезду полицейских он успел разобрать замок зажигания.

Известно, что задержанный ранее уже неоднократно был судим за угоны.

По данному факту проводится проверка.

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