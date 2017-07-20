В Алтайском крае близится к завершению монтаж здания будущего комбината по производству плит MDF и HDF

В с. Павловск Павловского района продолжается строительство деревообрабатывающего комбината. Павловский ДОК занимает территорию площадью 54 га, из них 17 га — это здание комбината, монтаж которого завершится к концу августа 2017 года.
На сегодняшний день почти готов первый блок, в котором разместится склад и административно-бытовой корпус. Во втором и третьем блоках идет заливка фундамента под будущие установки и оборудование — пресс, формовочную линию и др. Также подходит к концу монтаж пожарных резервуаров.
Отметим, Павловский ДОК оснащен мощным центральным энергоблоком, который будет генерировать тепловую энергию для технологических целей и отопления зданий. В качестве топлива также будут использовать щепу, опилки, порубочные остатки.
Монтаж оборудования, поставщиками которого выступили немецкие и бельгийские компании, запланирован на октябрь 2017 года. Запуск комбината ожидается осенью 2018 года. На сайте www.altaidecor.ru запущен обратный отсчет времени.
Напомним, масштабный проект стоимостью 6 млрд рублей реализует лесная холдинговая компания "Алтайлес". Комбинат будет перерабатывать только низкосортную древесину, порубочные остатки, щепу, опилки.
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