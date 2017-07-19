В Алтайском крае больше недели ищут мужчину в шортах и сланцах

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Происшествия

В Заринске пропал 30-летний Владимир Колесов. О мужчине ничего не известно с 10 июля.

Кадр из клипа о Заринске.
Кадр из клипа о Заринске. Фото: Скриншот видео youtube.com/user/fotoZarinsk.
Пропавший В. Колесов.
Пропавший В. Колесов.

Приметы:

  • рост 183 см;
  • худощавое телосложение;
  • русые короткие волосы;
  • голубые глаза.

Был одет:

  • серая кофта с капюшоном;
  • футболка;
  • черные шорты;
  • сиреневые сланцы.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (с мобильного телефона 120), либо на горячую линию поискового отряда "Лиза Алерт" 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).

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