В Алтайском крае больше недели ищут мужчину в шортах и сланцах

В Заринске пропал 30-летний Владимир Колесов. О мужчине ничего не известно с 10 июля.

Пропавший В. Колесов. Приметы: рост 183 см;

худощавое телосложение;

русые короткие волосы;

голубые глаза. Был одет: серая кофта с капюшоном;

футболка;

черные шорты;

сиреневые сланцы. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (с мобильного телефона 120), либо на горячую линию поискового отряда "Лиза Алерт" 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).