В Алтайском крае будет дождливо и душно

В большинстве городов и районов Алтайского края 22 июня продолжат идти дожди. Погода днем и ночью будет ветреная, но жаркая, сообщает Алтайский ЦГМС.
В частности, днем 22 июня в Барнауле ожидается +29-31 градус, после обеда — дождь, гроза, возможен град. В западных районах Алтайского края +25-28 градусов, сильный дождь, грозы, утром местами — туман.
Штормовое предупреждение в Алтайском крае сохраняется до 27 июня.
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