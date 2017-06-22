В Алтайском крае будет дождливо и душно

В большинстве городов и районов Алтайского края 22 июня продолжат идти дожди. Погода днем и ночью будет ветреная, но жаркая, сообщает Алтайский ЦГМС.

В частности, днем 22 июня в Барнауле ожидается +29-31 градус, после обеда — дождь, гроза, возможен град. В западных районах Алтайского края +25-28 градусов, сильный дождь, грозы, утром местами — туман. Штормовое предупреждение в Алтайском крае сохраняется до 27 июня.