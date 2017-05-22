В Алтайском крае будет по-летнему жарко

В первый день недели алтайские синоптики прогнозируют до +31 °С в Алтайском крае и Республике Алтай. Осадков не прогнозируется, в некоторый районах возможен ветер до 12 м/с.
В Алтайском крае:
- переменная облачность, без осадков.
- ветер южный, днём 6-11 м/с местами порывы до 16 м/с.
- температура воздуха: днём +26…31°С.
В Барнауле:
- переменная облачность, без осадков.
- Ветер южный, днём 8-13 м/с.
- температура воздуха: днём +26…28°С.
В Республике Алтай:
- без осадков
- ветер юго-западный 2-7 м/с, местами порывы 12 м/с
- температура воздуха: днём+26...31 °С, местами +17...22 °С.
По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, в регионе в период с 20 по 26 мая в южных районах сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), в период с 22 по 26 мая в Угловском районе ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.