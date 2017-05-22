В Алтайском крае будет по-летнему жарко

В Алтайском крае:

переменная облачность, без осадков.

ветер южный, днём 6-11 м/с местами порывы до 16 м/с.

температура воздуха: днём +26…31°С.

В Барнауле:

переменная облачность, без осадков.

Ветер южный, днём 8-13 м/с.

температура воздуха: днём +26…28°С.

В Республике Алтай:

без осадков

ветер юго-западный 2-7 м/с, местами порывы 12 м/с

температура воздуха: днём+26...31 °С, местами +17...22 °С.

По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, в регионе в период с 20 по 26 мая в южных районах сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), в период с 22 по 26 мая в Угловском районе ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).