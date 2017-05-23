Сегодня на Алтае будет до +35

По данным алтайского ЦГМС, в регионе днём 23 мая ожидается усиление ветра 17 м/с, местами порывы 22 м/с. Температура воздуха поднимется до +35.
В Алтайском крае:
- переменная облачность, без осадков.
- ветер южный, днём 7-12 м/с, с усилением до 17 м/с, местами по западу порывы до 22 м/с.
- температура воздуха: днём +30… 35.
В Барнауле:
- переменная облачность, без осадков.
- ветер южный, днём 12-17 м/с.
- температура воздуха: днём +31… 33.
В Республике Алтай:
- без осадков
- ветер южный 4-9 м/с, местами порывы до 17 м/с
- температура воздуха: +25… 30, местами до +34.
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