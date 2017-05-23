Сегодня на Алтае будет до +35

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Сегодня, 06:18.
Жизнь

По данным алтайского ЦГМС, в регионе днём 23 мая ожидается усиление ветра 17 м/с, местами порывы 22 м/с. Температура воздуха поднимется до +35. 

Мороженое. Жара.
Мороженое. Жара. Фото: Открытые источники.

В Алтайском крае:

  • переменная облачность, без осадков.
  • ветер южный, днём 7-12 м/с, с усилением до 17 м/с, местами по западу порывы до 22 м/с.
  • температура воздуха: днём +30… 35. 

В Барнауле: 

  • переменная облачность, без осадков. 
  • ветер южный, днём 12-17 м/с. 
  • температура воздуха: днём +31… 33.        

В Республике Алтай:

  • без осадков
  • ветер южный 4-9 м/с, местами порывы до 17 м/с
  • температура воздуха: +25… 30, местами до +34.
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