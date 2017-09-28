В Алтайском крае будет ветрено и дождливо

В Алтайском крае синоптики прогнозируют довольно сильный ветер и прохладу.
Температура по краю ночью составит -3…+2С, днем +6…+11С. Ветер северо-восточный, 4-9 метров в секунду с усилением днем в западных районах до 14 метров. Местами в южных районах края прогнозируют дождь.
В Барнауле будет без осадков, ночью температура опустится до 0…-2С, днем поднимется до +6…+8С. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду.
В последующие дни погода ухудшится, обещают мокрый снег и гололед.
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