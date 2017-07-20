В Алтайском крае главврач районной больницы отбирала у сотрудников часть зарплаты

Следственный комитет по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего главного врача одной из районных больниц региона. Женщину обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки, сообщает пресс-служба ведомства.
Предварительное следствие установило, что в 2015 году главврач систематически требовала от двух своих подчиненных денег в качестве взятки, а в случае отказа угрожала им увольнением. Кроме того, обвиняемая с мая 2013 по январь 2015 заставляла других подчиненных ежемесячно отдавать ей часть зарплаты.
Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.
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