В Алтайском крае главврач районной больницы отбирала у сотрудников часть зарплаты

Предварительное следствие установило, что в 2015 году главврач систематически требовала от двух своих подчиненных денег в качестве взятки, а в случае отказа угрожала им увольнением. Кроме того, обвиняемая с мая 2013 по январь 2015 заставляла других подчиненных ежемесячно отдавать ей часть зарплаты.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.