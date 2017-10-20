Чиновницу алтайского Главстроя и трёх риэлторов будут судить за мошенничество с жильём для сирот

Бывшую начальника "Регионального жилищного управления" и начальника отдела управления правового и документационного обеспечения ГУ строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края будут судить за мошенничество с квартирами для сирот. Вместе с тремя риэлторами они похитили более 16 млн бюджетных средств.
СУ СКР по Алтайскому краю в ходе проверок закупок жилья для нуждающихся установило, что суммы, которые бюджет платит за квартиры для детей-инвалидов, значительно больше тех, что получают реальные продавцы. При этом разница оседает в карманах риэлторских компаний.
По версии следствия, с января 2014 года по август 2016 года обвиняемая, занимая должность начальника отдела Главстроя, спланировала ряд преступлений и вовлекла в преступную группу сотрудников риэлтерского агентства. По сведениям altapress.ru, речь идет о Татьяне Филатовой.
Чиновница располагала необходимой информацией о планируемом проведении электронных аукционов по поставке жилья, первоначальной цене аукциона и требованиях, предъявляемых к квартирам. Эти сведения она передавала подконтрольным ей риэлторам, которые в рамках адресных инвестиционных программ подыскивали жилье, находящееся в неудовлетворительном состоянии, стоимость которого была значительно ниже стоимости, объявленной для аукциона.
Вводя в заблуждение продавцов подобранного жилья, действуя по доверенности от их имени и имени администрации Алтайского края, обвиняемые заключали договоры купли-продажи недвижимого имущества. Разницу между стоимостью квартир они похищали, распределяя ее между собой.
Таким образом члены ОПГ реализовали 75 жилых помещений, чем причинили бюджету РФ и Алтайского края ущерб в сумме более 16 миллионов рублей.
Участники организованной группы содержатся под арестом и знакомятся с материалами дела.
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