В Алтайском крае будут судить мужчину, который избил до смерти своего отца

По версии следствия, в начале декабря 2016 года житель с. Акутиха распивал алкоголь с отцом. Между ними возникла ссора, и обвиняемый несколько раз ударил отца по голове рукой и стеклянной бутылкой, а потом нанес несколько ударов ногами в область туловища и головы. Потерпевший умер на следующий день от полученных травм.

На допросе обвиняемый признал свою вину. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.