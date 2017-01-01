В Алтайском крае будут судить мужчину, который избил до смерти своего отца

В Быстроистокском районе Алтайского края будут судить мужчину, который избил своего отца до смерти. Об этом сообщает краевая прокуратура.
По версии следствия, в начале декабря 2016 года житель с. Акутиха распивал алкоголь с отцом. Между ними возникла ссора, и обвиняемый несколько раз ударил отца по голове рукой и стеклянной бутылкой, а потом нанес несколько ударов ногами в область туловища и головы. Потерпевший умер на следующий день от полученных травм.
На допросе обвиняемый признал свою вину. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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