В Алтайском крае будут судить мужчину, который избил до смерти своего отца

128
Сегодня, 20:40.
Происшествия

В Быстроистокском районе Алтайского края будут судить мужчину, который избил своего отца до смерти. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Бутылки.
Бутылки. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

По версии следствия, в начале декабря 2016 года житель с. Акутиха распивал алкоголь с отцом. Между ними возникла ссора, и обвиняемый несколько раз ударил отца по голове рукой и стеклянной бутылкой, а потом нанес несколько ударов ногами в область туловища и головы. Потерпевший умер на следующий день от полученных травм.

На допросе обвиняемый признал свою вину. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
Loading...